Obraz może przedstawiać to, co wydarzyło się w przeszłości. Treść jego może również nawiązywać do przyszłości - a raczej do naszych emocji, wyobrażeń związanych z przyszłością i zdarzeniami w niej. Ważne jest kto, lub co znajduje się na obrazie.Kolorystyka obrazu - kolory jasne, wyraziste są związane z pozytywnymi emocjami, zaś kolorystyka utrzymana w szarościach, mroczna, obraca się wokół uczuć negatywnych.

Reklama

Widzieć swój własny obraz - przed Tobą spokojne i szczęśliwe życie.

Widzieć obraz bliskich Ci osób - spodziewaj się wieści.

Widzieć obraz zmarłych osób - ktoś zdejmie z Twoich barków odpowiedzialność, pomoże Ci.

Widzieć obraz człowieka Ci nieżyczliwego - jest w Tobie wiele strachu.

Reklama

Widzieć kilka obrazów - w życiu bardzo wiele osiągniesz.