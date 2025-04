Obietnice we śnie są bardzo często podświadomym rachunkiem sumienia. Jeśli w rzeczywistości czujemy, że coś źle robimy, uczucie to przenosi się do snu, w którym obiecujemy sobie, czy też komuś, że nasze zachowanie ulegnie zmianie. Rzecz zazwyczaj dotyczy jakiejś drobnostki uwierającej naszą świadomość. W innym przypadku, sen taki przypomina nam o tym, że coś takiego miało miejsce, a my po prostu o tym zapomnieliśmy.

Reklama