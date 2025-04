Oaza mówi nam, że zawsze, nawet w najtrudniejszej sytuacji, możliwe jest znalezienie rozwiązania - w domyśle miejsca, które pomoże nam w dalszej wędrówce przez życie. Oaza symbolizuje także nasze ukryte możliwości. Może być również metaforycznym obrazem, który przedstawia naszych przyjaciół.Dochodzimy do oazy, a tam nie ma wody - lęk przed niepowodzeniami w życiu, boimy się, że mimo włożonego wysiłku w dążeniu do celu, nie zawsze uda nam się go osiągnąć.

Widzieć oazę - spędzisz miło czas z dala od pracy.

Być w oazie - ostrzeżenie przed zaniedbywaniem swoich obowiązków.

Opuścić oazę - przed Tobą pojawi się wiele przeszkód, które będziesz musiał pokonać, by zrealizować swoje marzenie.