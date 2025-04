Nos symbolizuje wewnętrzną przemianę, ale również niepokój spowodowany przyszłymi wydarzeniami.Duży nos - nadmierne skupienie się na tym, co mogłoby być, a nie na tym, co jest, myślenie wyobrażeniowe, zagubienie, brak dystansu do pewnych spraw, wydarzeń.

Reklama

Zdeformowany nos - symbol konfliktu, być może spowodowany robieniem czegoś wbrew sobie, oszukiwanie siebie samego.

Widzieć szczególnie wielki nos - nie mieszaj się zbytnio w sprawy innych, gdyż możesz później tego bardzo żałować.

Nie móc oddychać przez nos - na Twoje drodze pojawi się wiele przeszkód, które trudno Ci będzie pokonać.

Reklama

Krwawić z nosa - możliwe, że będziesz mieć kłopoty finansowe.