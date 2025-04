Nieznajomy uosabia nieznane dla nas cechy i aspekty naszej osobowości. Może być on również uosobieniem kogoś, kogo znamy ze świata zewnętrznego. Dlaczego zatem pojawia się pod postacią nieznanego? Prawdopodobnie dlatego, że żywimy w stosunku do tej osoby uczucia, do których się nie przyznajemy, których nie chcemy, wypieramy je z siebie. Może to być uczucie miłości - wówczas kontakt z nieznajomym będzie przyjemny, ale również może być to uczucie złości, gniewu - wtedy we śnie wyładowujemy swoje emocje.

