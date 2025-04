Nieszczęście to znak, który jest głównie wyrazem naszych lęków przed przyszłością, przed tym, co się stanie, co jest czasami nieuchronne. To wyraz niezgody na upływ czasu, na brak możliwości wpływania na pewne elementy otaczającej nas rzeczywistości. Uczucie nieszczęścia pojawia się często w snach osób, które przeżywają depresję, widzą świat w czarnych barwach, nic ich nie cieszy, sądzą, że tylko ich spotyka w życiu zło.Niebezpieczeństwo innych - niektóre Twoje działania są bardzo ryzykowne.

Nieszczęście własne - to pomyślny znak, zwiastujący sukcesy i szczęście.