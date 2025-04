Małżonek we śnie często zwiastuje smutki i rozczarowania.Małżonek gra główną rolę we śnie - jest on w naszym życiu kimś ważnym - zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym.

Mężczyzna ponosi odpowiedzialność za małżeński kryzys - śniąca kobieta dostaje wskazówki, w jaki sposób ma postąpić w danej sytuacji; rady te pojawią się pod postacią symboli albo wypowiadane są przez wewnętrznego przewodnika.