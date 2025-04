List może się przyśnić pod wpływem intensywnego myślenia o kimś bliskim, od kogo nie mamy wiadomości. Wówczas będzie on symbolem tego, że martwimy się o tę drugą osobę, zależy nam na niej - czyli sen będzie wyrażał po prostu nasz niepokój.Otrzymywanie listu we śnie - oznacza, że boimy się zmian, nie lubimy dostawać czegoś, na co nie mamy wpływu - jest to strach przed podejmowaniem decyzji, przed otworzeniem się.

Otrzymać list miłosny - spodziewaj się niepomyślnych wieści.

Otrzymać lis żałobny - radość i wesele.