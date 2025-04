Liść jest obrazem naszych myśli, tego co dzieje się pomiędzy nami a światem zewnętrznym. Mówi nam również o naszym wnętrzu.Czarne liście - symbol śmierci, obumarcia, śmierć może mieć znaczenie dosłowne - wówczas sen będzie miał charakter proroczy, może również dotyczyć nas samych - podświadomie czujemy, iż to, co robimy po prostu nam nie służy.

Liście opadające - nasze działanie nie jest dla nas dobre, nie przynosi dobrych owoców, znak ten może również świadczyć o naszym rozwoju - pozbywamy się czegoś, by na to miejsce wyrosły inne liście, jeszcze piękniejsze i jeszcze dorodniejsze.

Liście zielone, soczyste - symbolizują jedność, trwałość, są obrazem osiągnięcia pełni, symbol ten wzmacniany jest przez kolor zielony - jako kolor ludzi z nadzieją patrzących na świat, optymistycznie do niego nastawionych.

Liść przykładany na ciało - zastanowienie się nad sobą, leczenie siebie w sensie analizy własnego postępowania.

Liść zwiędły - zastój, marazm, sytuację pozornie bez wyjścia.

Opadłe, zeschnięte liście - przemijanie, utrata czegoś, w marzeniu sennym mogą odnosić się do czegoś, co utraciliśmy i zlekceważyliśmy, odczuwamy z tego powodu smutek i melancholię.