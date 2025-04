Latanie we śnie jest symbolem energii, zaufania do siebie, wiary, oderwania się od rzeczywistości, wzniesienia się ponad nią. Świadczy o dużej wyobraźni osoby śniącej, wielkiej wrażliwości.

Sen o lataniu będzie również symbolem podświadomej ucieczki od problemów, chęci oderwania się od szarej rzeczywistości. Może też świadczyć o takich cechach osoby śniącej jak: próżność, bezkrytyczna wiara we własne możliwości, pycha, zarozumialstwo.

