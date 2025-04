Lalka w podstawowym znaczeniu będzie symbolizowała nasz wewnętrzny świat dziecka, wszystko to, co związane było z okresem dzieciństwa i za czym tęsknimy. Może również wyrażać naszą tęsknotę za macierzyństwem.Widzieć lalkę - nie powinieneś bawić się uczuciami innych osób, może to w końcu obrócić się pewnego dnia przeciwko Tobie.

Reklama

Lalka we śnie kobiety - Twoja rodzina niebawem będzie większa.

Reklama

Lalka w śnie mężczyzny - nie ulegaj niestosownym uczuciom, zastanów się, zanim coś zrobisz.