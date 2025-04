Kukułka jest symbolem podstępu - obrazem naszych lęków przed oszukaniem, lub też sygnałem, że to właśnie my oszukujemy i boimy się do tego przyznać. Może również oznaczać zrzucanie na kogoś ciężar, pozbywanie się czegoś niewygodnego dla nas, uciekanie od odpowiedzialności za własne czyny. W innej interpretacji kukułka będzie zapowiedzią pewnych pozytywnych zmian, na które podświadomie czekamy - odrodzenia, rozpoczęcia nowego etapu w życiu.Widzieć kukułkę - spotkasz na swojej drodze egoistę.

Słyszeć ją kukającą - podwyżka albo wygrana pieniężna.

Schwytać kukułkę - zakończysz plotkowanie na swój temat.

Zabić kukułkę - niepotrzebnie mieszasz się w nie swoje sprawy, może to wpędzić Cię w kłopoty.