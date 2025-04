Kościół jest symbolem naszego wewnętrznego sacrum - idei, zasad, moralności, relacji ze światem zewnętrznym. To, co się dzieje w kościele, odnosi się do procesów zachodzących we wnętrzu tego, co jest dla nas najważniejsze.Kościół pełen ludzi - osiągnięcie wewnętrznej pełni.

Kościół zburzony - utracony kontakt z wnętrzem, bunt wobec sacrum, również niezgoda na jakieś dramatyczne wydarzenia ze świata zewnętrznego.

Pusty kościół - pustka wewnętrzna, zagubienie się, niemożność odnalezienia właściwej drogi.

Widzieć kościół - ktoś stanie Ci na drodze i powstrzyma Cię przed zrobieniem czegoś złego.

Wchodzić, wstępować do kościoła - jesteś człowiekiem bliskim wiary.

Modlić się w kościele - Twoje marzenia zostaną zrealizowane.

Widzieć płonący kościół - kierujesz się w życiu niedobrymi wartościami.

Widzieć walący się kościół - grozi Ci niebezpieczeństwo.