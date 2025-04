Kłamstwo to zapowiedź przykrych wydarzeń. Uczynisz coś, czego będziesz się wstydził, za co będziesz musiał ponieść konsekwencję. Mimo to przyznasz się do błędu.Okłamała nas obca osoba - symbol naszej nieufności do otaczającego świata.

Reklama

Okłamał nas ktoś z naszego bliskiego otoczenia - sen taki może mieć dwojakie znaczenie, w pierwszym, ten ktoś jest naszym alter ego - przedstawia nas samych - wówczas symbol ten świadczy o jakimś wewnętrznym konflikcie, nieakceptowanie jakiejś cechy, w drugim znaczeniu: sen o okłamywaniu może wyrażać nieporozumienia między nami, a kimś ze świata zewnętrznego.