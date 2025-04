Kaganiec to ostrzeżenie przed twą zbytnią gadatliwością. Obgadywanie innych i plotkowanie może ci nie wyjść na dobre, dlatego postaraj się tego unikać.Mieć na sobie kaganiec - twoje słowa często ranią innych, zacznij uważać na to, co mówisz i jak mówisz.

Zakładać kaganiec innej osobie - zacznij liczyć się ze zdaniem innych, przestań być głucha na ich argumenty.

Widzieć psa w kagańcu - ktoś bliski ukrywa przed tobą prawdę.