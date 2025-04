Jeż to znak ostrzegający. Jesteś człowiekiem naiwnym, co może wpędzić Cię w poważne tarapaty.Jeż w domu - w naszym otoczeniu, w naszych relacjach z ludźmi jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, zastanowić się nad tym, zmienić nasz stosunek.

Reklama

Spotkanie jeża w lesie - spotkanie z czymś, co się chowa przed naszym wzrokiem, z nieoswojoną częścią naszej osobowości, należy ją zatem poznać i oswoić.

Widzieć jeża - w Twoim otoczeniu jest osoba, która bardzo Ci zazdrości.

Zabić jeża - uda Ci się pokonać wroga.

Pokłuć się jeżem - ludzie będą plotkowali na Twój temat.

Reklama

Widzieć jeża, który upolował mysz - Twoją naiwność wykorzysta osoba chciwa, posłuży się Tobą, by osiągnąć swój cel.