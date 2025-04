Jemioła ucieleśnia aspekt męskości, jako aspekt pasożytniczy. Uosabia to, co nam przeszkadza i jest uciążliwe w naszym życiu. Jest obrazem podświadomych emocji i uczuć, jakie żywimy do partnera. Musimy odrzucić jemiołę, gdyż wysysa soki z innego organizmu, żyje dzięki niemu, powodując jego śmierć.Całować pod jemiołą - osoba ta będzie bliska Twojemu sercu.

Widzieć spadającą jemiołę - możliwe, że nie wejdziesz w związek małżeński; także zapowiedź rozwodu.