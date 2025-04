Jazda w ogólnym znaczeniu symbolizuje przyszłość, los, drogę życia. W zależności od kontekstu jest dobrą albo złą wróżbą na przyszłość.Jazda autobusem, tramwajem, pociągiem - nadmierne przywiązanie do opinii innych, dajemy się nieść prądowi wydarzeń myśląc: co ma być to będzie, a nasze życie uzależniamy od innych osób, inne znaczenie jazdy związane jest ze sferą seksualności. jazda, a więc pęd, szybkość, dynamizm, ruch, odwołuje się do aktu seksualnego.

Jazda pojazdem, którym sami kierujemy - samodzielność, branie spraw we własne ręce, samodzielne podejmowanie decyzji.

Jazda przez tunel - podróż przez podświadomość, czyli przez wewnętrzne obszary psychiki, ucieleśnia zmiany, jakie w nas zachodzą.

Przedsięwziąć jazdę - dalsza droga życia, nowe wezwania, przed którymi stajesz.

Wolna jazda - rezultaty Twojego działania będą mniejsze, niż się spodziewałeś.

Szybka jazda - zdobędziesz wielki majątek, ale będzie to obarczone bardzo dużym ryzykiem.