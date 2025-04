Jaskinia wyraża tęsknotę za matką, za jej czułością, miłością, lub też wyraża nasze uczucia do partnera. Może również reprezentować to wszystko, co podświadome i niechciane przez nas.

Wejść do jaskini - nie zauważasz, że niektórzy wokół Ciebie starają się dorobić Twoim kosztem.

Głęboka i ciemna jaskinia - grozi Ci wielkie niebezpieczeństwo.

Mieszkać w jaskini - w Twoim życiu zajdą wielkie zmiany.