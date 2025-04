Jajko we śnie to zapowiedź nowego etapu w życiu, początek dużych zmian. Może ono również odwoływać się do płodności i sfery seksualnej człowieka.Widzieć jak kura znosi jajka - otrzymać dobrą wiadomość.

Jeść jajko - Twoja sytuacja materialna znacznie się poprawi.

Stłuc jajko - stracić coś, co związane jest ze sferą seksualną.

Zabicie gęsi lub kury znoszącej złote jajka - chciwość, krótkowzroczność.

Mieć jajko - Twoje życie jest przepełnione harmonią.

Znaleźć jajko - zwiążesz się z kimś na całe życie.

Czekoladowe jajko - pokonasz swoich wrogów.

Widzieć żółte jajko - znak choroby.

Zgniłe jajko - ludzie przestaną Cię szanować.

Widzieć duże jajko - niebawem w Twoim życiu wydarzy się coś, co przyniesie Ci wiele korzyści.

Widzieć kolorowe jajka - zapowiedź smutków i zmartwień.

Widzieć czerwone jajko - śmierć kogoś bliskiego albo nieporozumienie z przyjacielem.

Widzieć jak jajka spadają - pokłócisz się z bliską Ci osobą.

Widzieć pisklę w jajku - wróży spore korzyści finansowe.

Widzieć wykluwające się pisklę z jajka - w Twoim domu zapanuje wielka radość, która poprawi relacje rodzinne.

Obrzucać kogoś zgniłymi jajkami - kara za niesprawiedliwość wobec kogoś dosięgnie Cię.

Być obrzucanym jajkami - możliwe, że ktoś będzie starał się Ci zaszkodzić.

Przyrządzać potrawę z jajek - otrzymasz niebawem zaproszenie od ciekawej osoby.

Zepsute potrawy z jajek - zapowiedź nieporozumień w rodzinie.

Kupować jajka - korzyści finansowe.

Jajka gotowane - w Twoim życiu nastanie radosny okres.