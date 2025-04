Imitacja w scenerii dramatu sennego - wydaje nam się, że coś widzimy, określamy to i za chwilę okazuje się, że następuje przeobrażenie - że to, co widzieliśmy, nie jest takie, jakie spodziewaliśmy się, że będzie. Symbol imitacji określa nasz stosunek do rzeczywistości i sposób postrzegania jej przez nas. Mówi, iż widzimy rzeczy poprzez pryzmat naszych wyobrażeń, a nie poprzez pryzmat obiektywności. Brakuje nam dystansu i chłodnego spojrzenia.

