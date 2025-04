Harem to symbol o znaczeniu erotycznym. Jest wynikiem fantazji seksualnych, które nie mogą zostać zrealizowane w świecie zewnętrznym. Jest również obrazem, w którym powracamy do szczęśliwego okresu dzieciństwa, gdzie ponownie poddajemy się opiece kobiet, czerpiąc z tej opieki przyjemności. Mamy w tym przypadku do czynienia z niedojrzałością emocjonalną.Być w haremie - niebawem zaznasz czegoś miłego.

