Hak odnosi się do szeroko pojętej męskości i męskiej seksualności - symbol falliczny.Ciągnąć na haku kogoś lub coś - jeśli jest to osoba, sen taki przedstawia ukrytą agresję, skierowaną ku tej osobie, jeśli jest to przedmiot, wymowa snu zależy od właściwej interpretacji ciągniętego przedmiotu.

Reklama

Zardzewiały hak - wymagająca naprawy jakaś część naszego Ja, może się również odnosić do relacji damsko-męskich.

Reklama

Zawieszać na haku - ukryta agresja.