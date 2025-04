Gitara jest symbolem kobiecości i sfery uczuciowej osoby śniącej. Granie na gitarze to symbol obcowania z kobiecością, chęcią zbliżenia się do tajemnicy kobiecości, może być również ocenzurowaną fantazją seksualną na temat konkretnej osoby. Dlaczego ocenzurowana? Być może uczucia względem niej są dla nas czymś wstydliwym i boimy się do nich przyznać.Słyszeć gitarę - w Twoim życiu nastanie radosny okres.

Grać na gitarze - niebawem spotkasz miłość swojego życia.