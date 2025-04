gdy próbujesz ją złapać - wróży Ci ona powodzenie



kiedy widzisz jak lata - zapowiada Ci, że nie dasz namówić się do złego;



widziane przez Ciebie dzikie kaczki - przestrogą są zdrady kogoś bliskiego;



jeśli skubiesz kaczkę - znakiem to jest rychłej kłótni;



gdy konsumujesz kaczkę - przepowiada Ci to zadowolenie



jeżeli napotkasz pływające kaczki - znak to, że wkrótce dostaniesz zaproszenie;

