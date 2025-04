Generał jest symbolem ojca i naszych relacji z nim. Wówczas to, co się dzieje w dramacie marzenia sennego między postacią, która uosabia nas i postacią generała jest symbolicznym przedstawieniem wzajemnych stosunków.Generał w snach kobiet - może być ucieleśnieniem patriarchalnego porządku oraz obrazem mężczyzny, który ma decydujący głos we wszystkich sprawach. Gdy sprzeciwiamy się tej postaci, wyrażamy w ten sposób niezgodę, buntujemy się, a więc w jakiś sposób rozwijamy się, poznajemy siebie, uzyskujemy w ten sposób samoświadomość.

Generał w snach mężczyzn - oznacza wyzwolenie się spod wpływu ojca, również samopoznanie. Gdy my jesteśmy generałem - mamy problemy z własną tożsamością, nie jesteśmy zauważani w świecie zewnętrznym, chcielibyśmy być potężniejsi, podziwiani, słuchani. W ten dziecinny sposób uzupełniamy swoje braki w osobowości.

Widzieć generała - spotka Cię wielki zaszczyt.

Być generałem - otrzymasz zadanie, które pozwoli Ci się wykazać.

Obcować z generałem - zaznajomisz się z osobami, które będą miały wpływy.