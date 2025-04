Garnitur to znak, podczas interpretacji którego należy zwrócić szczególną uwagę na kolor garnituru oraz na osobę, która go nosi - o ile nie jesteśmy to my sami.Nakładać garnitur - przywdziewać drugą skórę, gest ten występuje u osób nieśmiałych, pozbawionych przebojowości, które chcą zmienić siebie na kogoś bardziej znaczącego, lepszego, lepiej zauważanego w życiu.

Zdejmować garnitur - odsłaniać się, zdejmować pancerz osoby przebojowej, odkrywać swoje słabe strony; być może podświadomość komunikuje w ten sposób, że tak naprawdę nic się nie stanie, jeśli zaufamy bliskim i pokażemy im swoje prawdziwe uczucia.

Kupować garnitur - będziesz człowiekiem sukcesu.

Zmieniać garnitur - niebawem otoczenie pozna Twoje sekrety.

Nosić czarny garnitur - groźba choroby.

Widzieć ludzi w czarnych garniturach - doznasz rozczarowania.