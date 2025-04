Fryzjer to znak, że przechodzisz wewnętrzną przemianę. Nie będzie jednak miała ona większego wpływu na Twoją przyszłość.Fryzjer jest tej samej płci co my - sen określa nasz stosunek do własnej osoby.

Kobieta, która śni o wizycie u fryzjera - określa w ten sposób swoje relacje z płcią przeciwną; pozwalając na układanie włosów - sfery seksualnej - zawiera jakby pakt z męską stroną swojej osobowości, albo też wyraża gotowość poddania się mężczyźnie; nie w sensie uzależnienia od niego, ale jako gotowość do dzielenia się sobą z nim. Sen może być również symbolem nie do końca zdrowych relacji z mężczyznami.

Mężczyzna, który śni o fryzjerce - realizuje w ten sposób swoje fantazje seksualne, komunikuje również, że jest przygotowany do partnerstwa i współodpowiedzialności - pozwala sobie obciąć włosy, a więc występuje tutaj dodatkowo element inicjacyjny; w innym znaczeniu: - sen mówi o zbyt dużej uległości wobec kobiet i nie do końca jasnych intencjach wobec nich.

Wizyta u fryzjera - symbolizuje szeroko pojętą sferę erotyzmu i naszego stosunku do niego; przy interpretacji tego symbolu bardzo ważna jest osoba, która jest fryzjerem.