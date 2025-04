Fotografia to znak, że powinieneś więcej czasu poświęcać samemu sobie, by odnaleźć tę właściwą dla siebie drogę.Obraz ostry i wyraźny - widzieć dobre i złe cechy, akceptować je, dążyć do ich jakościowej zmiany.

Patrzeć na swoje zdjęcie - potrzeba zastanowienia się nad sobą i odpowiedzi na pytanie kim jestem i co robię.

Patrzeć na zdjęcie swoich bliskich - próba określenia relacji, jakie występują między nami i naszymi bliskimi.

Zdeformowany obraz - niespójne spostrzeganie siebie.

Sfotografować samego siebie - zapowiedź długiego życia.