Filiżanka może być metaforyczną postacią kobiety lub też jakiegoś żeńskiego aspektu. Interpretując filiżankę należy również wziąć pod uwagę inne symbole występujące z nią, gdyż stanowią one jej uzupełnienie.Filiżanka podarowana komuś - ofiarujemy lub chcielibyśmy ofiarować drugiej osobie to, co dla nas najcenniejsze, również siebie.

Filiżanka podawana przez kogoś - podświadomość komunikuje nam, iż czegoś nam brakuje, być może ma to związek ze sferą seksualną, w rachubę również wchodzi szeroko pojęta sfera macierzyństwa.

Picie z filiżanki - przyjmowanie czegoś dobrego, naładowanie się energią.

Rozbita filiżanka - należy zastanowić się, czy akceptujemy naszą seksualność, cielesność i czy przez to w ogóle akceptujemy siebie.

Robić filiżankę - spotkanie ze znajomym przyniesie Ci wiele korzyści.