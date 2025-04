Fagot może być w marzeniu sennym symbolem fallicznym. Reprezentuje również delikatną męskość, opiekuńczość i czułość.Patrzeć na fagot - zaciekawienie, ale i dystans do mężczyzn, a także do sfery erotyki i seksualności; w innym znaczeniu: nie do końca uświadomiona tęsknota za mężczyzną silnym i opiekuńczym.

Grać na fagocie - tęsknić za takim mężczyzną, tęsknić za związkiem z nim, fascynować się nim erotycznie, sen taki będzie obrazem niezrealizowanej fantazji z życia zewnętrznego.

Dąć w fagot - zapowiedź radosnych dni w Twoim życiu.