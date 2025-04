Fabryka może być uosobieniem naszego świata - takiego, jakim go spostrzegamy i naszych relacji z nim. Zimno metalu, surowość i ascetyzm otoczenia jest wyrazem naszego chłodnego stosunku do otaczającej rzeczywistości, zagubienia się w niej, niedostosowania.Maszyny w fabryce - elementy uosabiające zagrożenie, czyli to wszystko, co w świecie zewnętrznym jest dla nas przykre i czego nie lubimy.

Widzieć fabrykę - Twoje przedsięwzięcie powiedzie się.

Mieć fabrykę - zainwestujesz w coś, co okaże się tego niewarte.

Pracować z fabryce - jesteś człowiekiem szczęśliwym, Twoja praca sprawia Ci radość.

Komin fabryczny - odczuwasz silne pożądanie.