Ekran to symbol, przy którego interpretacji nie ma większego znaczenia, czy jest to ekran telewizyjny, czy też ekran, jaki widzimy w kinie. Najważniejsze są obrazy, jakie wyświetlają się na nim.Obrazy na ekranie - są symbolicznym i niejako skrótowym przestawieniem naszego życia - najważniejszych jego elementów.

Pusty ekran - należy się nieco wyciszyć, aby zobaczyć to, co się dzieje wewnątrz nas, gdyż nie zauważamy rzeczy takimi jakimi są, być może jest coś w naszym życiu, co nie pozwala nam zwolnić tempa, odczuwamy pustkę i czegoś nam brakuje.

Patrzeć na ekran - zapowiedź niespodziewanego, ale bardzo miłego dla Ciebie spotkania.