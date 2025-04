Egzekucja może być wyrazem lęków, zahamowań, kompleksów. Często wynika z niskiego poczucia własnej wartości i ukrytych tendencji do samodestrukcji. Symbol ten odczytuje się także jako ostrzeżenie przed pomówieniami i fałszywymi plotkami.Osoba biorąca udział w egzekucji - jeśli będzie to ktoś znaczący w naszym życiu, w stosunku do kogo przejawiamy w świecie zewnętrznym ukrytą wrogość, wówczas sen o egzekucji będzie ukrytym i ocenzurowanym manifestem wrogości do danej osoby; egzekucji możemy również dokonywać unicestwiając w sposób symboliczny aspekt naszej osobowości, którego nie akceptujemy.

Patrzeć na egzekucję - albo uda Ci się pokonać wroga, albo swoich zachowaniem sprawisz, że pojawi się nowy.

Egzekucja na kimś bliskim - zapowiedź rozstania z kimś bliskim.

Samemu dokonywać egzekucji (krwawa) - uda Ci się pokonać wszelkie przeszkody na drodze do celu.

Samemu dokonywać egzekucji (bezkrwawa) - mimo wysiłku i ogromnej pracy nie zrealizujesz swojego planu, poniesiesz klęskę.

Być poddanym egzekucji - ostrzeżenie przed poniżeniem i utratą szacunku.