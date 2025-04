Dzwon symbolizuje parę (kobietę i mężczyznę) oraz relacje między nimi. W innym znaczeniu, dzwon może być wewnętrznym głosem, próbą przekazania treści nieświadomych do świadomości. Chce się w niej ujawnić to, co dla nas niewygodne i zapomniane.

Słyszeć dzwon - to pomyślny znak.

Widzieć dzwon - podejmiesz się zadania, które będzie ponad Twoje siły.

Dzwonić - całkowicie przez przypadek sprawisz komuś radość.