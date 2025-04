Cukier to symbol, który oznacza, że pragniesz w pełni korzystać z życia. Żyjesz chwilą, bierzesz to, co najlepsze. Jeść cukier lub cukierki - potrzeba bycia kochanym, zauważanym.

Widzieć cukier - ktoś z zewnątrz pomoże Ci rozwiązać bardzo zawiłą sprawę; możliwa również zmiana stanowiska pracy.

Kupować cukier - przed Tobą szczęśliwe i spokojne życie w dobrobycie.

Otrzymać cukier - ktoś bardzo chciałby skraść Twoje serce.