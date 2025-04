Bezkarność to sen, który pojawia się u osób, które na co dzień są nieśmiałe, zamknięte w sobie, nieufne, z dużym poczuciem lęku, a czasami nawet agresji. W marzeniach sennych mogą zaś pozwolić sobie na pokazanie tej części osobowości, która została stłumiona. Jest to podświadoma chęć przełamania się, pokonania własnych słabości.

Reklama