Areszt to symbol, który może być wyrazem nadmiernych ambicji i życia w pośpiechu. Poświęcając całą swoją uwagę działaniom zewnętrznym, nie możemy się skupić na swoim wnętrzu. Unikamy w ten sposób konfrontacji z nieprzyjemnymi elementami, które mogą dotyczyć zarówno naszej osobowości, jak i spraw, które nie są jeszcze do końca załatwione. Podświadomość wyraźnie nam komunikuje, że nie tędy droga.Dostać się do aresztu - czekają Cię przejściowe kłopoty, po których zapanuje radość i spokój.

Reklama