Ankieta to symbol donoszący się do naszego wnętrza, tego, co kryje się w naszej podświadomości.Wypełnianie ankiety - wiąże się z poznawaniem siebie, stosunkiem do otaczającego świata i relacji z ludźmi.

Osoba ankietera - symbolizuje kogoś nam bliskiego. Wówczas poprzez wypełnianie ankiety mówimy jej o naszych prawdziwych uczuciach, ponieważ tylko we śnie mamy odwagę powiedzieć to, co naprawdę myślimy. Jest to sygnał, że tłumimy swoje myśli i uczucia.