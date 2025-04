Anglia zazwyczaj symbolizuje zaradność, oraz to, że umiesz trzeźwo myśleć. Jest to również przestroga przed zbytnią powagą życiu. Pamiętaj o tym, by czasem dać się ponieść fantazji, by Twoje życie nabrało barw.Jechać do Anglii - czekają Cię duże wydatki.

Widzieć Anglię na mapie - nie skupiaj się za bardzo na sobie, pozbądź się egoizmu.

