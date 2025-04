Ambicja symbolizuje egoizm. Ostrzega przed skupianiem się wyłącznie na sobie, gdyż może doprowadzić to do rozczarowania i utraty nadziei na drodze do wyznaczonego celu.Przesadna ambicja - oznacza, że w swoim życiu nastawiasz się tylko na cel, nie biorąc pod uwagę ofiar, z którymi masz do czynienia po drodze.

Reklama

Jesteś ambitny - marzą ci się sukcesy i uznanie, ale chcesz je osiągnąć najmniejszym wysiłkiem.