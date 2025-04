Akcje to symboliczne odniesienie do sfery zawodowej, w zależności od przedstawienie tego znaku jest dobrą albo złą wróżbą.Sprzedawać akcje - to znak, że niedługo poznasz ludzi, którzy nie tylko będą niezmiernie interesujący, ale także okażą się bardzo pomocni w interesach.

Widzieć, mieć, kupować akcje - to zły omen, zapowiedź poważnych kłopotów w interesach, które mogą zaważyć na całej przyszłości śniącego.

Palić akcje - to ostrzeżenie przed kłopotami związanymi ze sferą materialną, gdy widzisz czarny dym. Gdy zaś pojawi się czerwony dym – możesz spodziewać się awansu albo znacznej podwyżki, które umocnią Twoją pozycję w pracy.