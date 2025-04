Agonia symbolizuje zmienność w życiu człowieka. W twoim życiu na przemian będą przeplatały się ze sobą radości i smutki. Po dniach gorszych przyjdą te lepsze. Tylko od ciebie zależy, czy w pełni wykorzystasz te dobre momenty.Być w agonii - jesteś pełna obaw co do dnia jutrzejszego, czujesz, że zbliżają się zmiany. Tylko od ciebie zależy, czy będą to zmiany na lepsze. Wyjdź na przeciw trudnościom i weź życie w swoje ręce.

Widzieć kogoś obcego w agonii - jakaś szansa przechodzi ci właśnie obok nosa.

Widzieć kogoś bliskiego w agonii - oznacza zerwane więzi z kimś, na kim ci zależy. Zrób ten pierwszy krok, aby odzyskać kontakt z tą osobą.