Administracja to zapowiedź biedy i poważnych problemów życiowych, które jednak znikną, dzięki Twojej pracowitości, zaangażowaniu i konsekwencji w dążeniu do celu.Pracować w administracji - zazwyczaj symbolizuje silną potrzebę uporządkowania swojego życia, nadania mu sensu oraz dążenie do wytyczonego celu. Uosabia również podświadomą chęć posiadania rodziny.

