Wiosenny horoskop miłosny

BARAN karta Sąd OSTATECZNY

DLA SAMOTNYCH

Miły Baranie, będziesz miał wiele okazji, aby poznać wielu interesujących ludzi. Otwórz się na zmiany a zdarzy się coś, co odmieni Twoje życie. Odnajdziesz szczęście przy kimś, kto okaże się dla Ciebie ważny z wzajemnością. Miłość jest tuż tuż i czeka, by ją zaprosić.

DLA PAR

Jeśli w Twoim życiu uczuciowym nie jest tak dobrze, jak być powinno, to właśnie tej wiosny przyszedł czas na oczyszczenie związku ze złych emocji i czynników i pozbyciu się tego co obydwojgu Wam przeszkadza. Akceptując siebie wzajemnie i ucząc się chodzić na kompromisy zmierzacie do zrealizowania swoich marzeń. A może pomyślisz o legalizacji związku?

Reklama

BYK karta Mag

DLA SAMOTNYCH

Zodiakalny Byku, w jednej chwili Twoje życie uczuciowe odmieni się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Spotkasz kogoś, kto olśni Cię swoją urodą i niebanalnym podejściem do życia. Nie spiesz się, pozwól się temu rozwijać powoli.

DLA PAR

Jesteście sobą zauroczeni, ogarnia Was wielka namiętność. Dacie sobie dowody miłości. Wszystko o czym marzycie ma ogromną szansę na spełnienie. Świat do Was należy i wszystko jest możliwe.

BLIŹNIĘTA karta Świat

DLA SAMOTNYCH

Uwierz, że gdzieś na świecie, jest ktoś, kto jest Twoją drugą połową. Otwórz się na kontakty z ludźmi i nie odmawiaj, gdy Cię gdzieś zaproszą. Los na Twojej drodze może postawić kogoś, kto jest obcokrajowcem lub w jego żyłach płynie domieszka obcej krwi. Marzenie o partnerze(ce) jest bardzo blisko.

DLA PAR

Twój wybranek(ka) odwzajemnia Twoje uczucia, zrozumiecie się bez słów. Czeka Was szczęśliwy, długi związek. Będziecie na siebie otwarci, na Wasze potrzeby. Jeśli swoją przyszłość wiążecie z zagranicą, to ten plan zrealizuje się.

RAK karta Umiarkowanie

DLA SAMOTNYCH

Jeszcze jesteś samotny? A może to Twoja zbytnia ostrożność i lęk przed zranieniem? Rozwaga oczywiście zawsze jest wskazana, ale kontrola uczuć nie. Gwiazdy o Tobie pamiętają i ześlą Ci kogoś odpowiedniego, kto z czasem okaże się prawdziwym przyjacielem i miłością.

DLA PAR

Szanujecie się, kochacie, Wasze serca biją wspólnym rytmem. We wszystkim znajdujecie złoty środek, zacieśniacie swoje wspólne więzy. Tworzycie trwałe fundamenty. Nie zrażajcie się, gdy realizacja poczynionych Waszych planów opóźni się.

LEW karta Księżyc

DLA SAMOTNYCH

Miły Lwie, będziesz żył marzeniami o idealnym partnerze. To krok, aby popełniać stare błędy i wejść po raz kolejny do tej samej rzeki. Nowo poznane osoby poznawaj poprzez ich czyny i nie patrz na nie przez różowe okulary. Ty sam mów innym wszystko otwarcie.

DLA PAR

Nadchodzi czas, aby wszystko sobie powiedzieć i otworzyć się na siebie. Możecie mieć wrażenie, że mówicie do siebie w innych językach. Odrzućcie lęki, że powiedzenie czegoś otwarcie, może zakończyć układ między Wami. Obiecywanie i ukrywanie czegoś zaprowadzi Was na manowce. Jeżeli nie pragniecie potomka, to dużą uwagę przyłóżcie do zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą.

PANNA karta Wisielec

DLA SAMOTNYCH

Czekasz na miłość a ona nie nadchodzi? Spójrz na to z innej perspektywy. Masz więcej czasu dla siebie i przyjaciół. Czas oczekiwania nie będzie trwał wiecznie. Wyruszaj z domu i nie tkwij w jednym punkcie. To tylko kwestia czasu, abyś spotkał(ła) wybranka(kę) serca. A jeśli kochasz bez wzajemności lub platonicznie, to zapomnij, ta osoba nie jest dla Ciebie stworzona.

DLA PAR

Zdobądźcie się na odwagę i szczerze porozmawiajcie o tym, co w Waszym wspólnym życiu jest nie tak i próbujcie to zmienić. Gdybyście tego nie zrobili w odpowiednim czasie to może być gorzej a i o zdradę będzie nietrudno. Stagnacja i "ciche dni" to nie jest sielanka. Wiosna to świetny czas na wdrażanie nowości w Waszym związku.

WAGA karta Sprawiedliwość

DLA SAMOTNYCH

Pragniesz stałego związku, ale możesz czuć obawy co do nowo poznanej osoby. Sytuacje i ludzie pojawiające się w Twoim życiu oceniaj rozważnie i sprawiedliwie (za i przeciw). Nie bądź zbyt "surowym sędzią" w uczuciach, bo przegapisz odpowiednią osobę, która może być kimś, kto wykonuje wolny zawód lub jest pracownikiem szeroko pojętego wymiaru prawa, czy piastuje wysokie stanowisko.

DLA PAR

Powinniście zmierzać do porozumienia. Dążenie w walce o władzę, to nie jest droga miłości. Jeśli każde z Was uważa, że ma rację, to grozi Wam zerwanie. Nauczcie się łączyć dwa Wasze światy. A może poproście zaufanego, wspólnego bezstronnego przyjaciela, aby powiedział Wam jak wyglądają relacje między Wami widziane "okiem"widza". Nie oceniajcie się zbyt surowo a wszystko dobrze się ułoży.

SKORPION karta Głupiec

DLA SAMOTNYCH

Tej wiosny pożegnasz się z samotnością. Czeka Cię nowy etap. Osoba, którą poznasz może być ekstrawagancka i mieć szalone pomysły, czasem dla Ciebie do końca niezrozumiałe. Jeśli szukasz czegoś trwałego, to uważaj, aby ta znajomość nie okazała się tylko przygodą. Miły Skorpionie przed Tobą wiele miłych, ciekawych, nie planowanych spotkań towarzyskich.

DLA PAR

Kierujcie się empatią i rozumieniem partnera. Upór i stawianie na swoim, to znak, że nie będziecie mogli stworzyć solidnych podwalin dla Waszej przyszłości. Razem dokonujcie wyborów. Jeśli marzycie o dziecku, to to marzenie jest bliskie spełnienia.

STRZELEC karta Diabeł

DLA SAMOTNYCH

Poznając osobę, która wpadnie Ci "w oko" nie pomyl Strzelcze miłości z namiętnością. Tej wiosny może ogarnąć Cię żądza pożądania. Doznania erotyczne będą dla Ciebie na pierwszym miejscu. Jeżeli i tej drugiej osobie to odpowiada, to wszystko będzie w porządku, ale jeśli On(a) marzy o czymś innym to zaniechaj gierek i manipulacji i nie pozwól na to innym. Niewykluczone, że los podsunie Ci osobę o innych korzeniach niż Twoje.

DLA PAR

Jesteście związani ze sobą silnymi emocjami. Niekiedy możecie mieć siebie dosyć, ale i tak tęsknicie za sobą. Wiosna nastraja do ulegania pokusom, ale nie ulegaj im, bo stracicie na tym a jeśli jesteś z kimś, kto dominuje, to teraz jest czas aby się z tego uwolnić.

KOZIOROŻEC karta Wieża

DLA SAMOTNYCH

Masz za sobą nieudane, burzliwe związki? To wyciągnij z nich wnioski i patrz z nadzieją w przyszłość. Zbudujesz coś trwałego, nauczony(a) doświadczeniami co jest dla Ciebie dobre a co niekoniecznie. Nowo poznany partner(ka) będzie z bagażem doświadczeń życiowych.

DLA PAR

Plany o wspólnym gniazdku czy zmianie adresu bliskie Waszego zamierzenia. Także doskonały czas na upiększanie domu, remonty czy przemeblowania. A jeśli coś u Was ostatnio "nie gra", nie umiecie znaleźć wspólnego porozumienia, to bliski jest rozpad związku. Zacznijcie rozmawiać i budować na innych podstawach przyszłość. Wysłuchajcie się do końca i nie unoście zanim partner(ka) nie przedstawi swojego zdania.

WODNIK karta Kapłanka

DLA SAMOTNYCH

Jeśli masz cichego adoratora(kę) o niebawem okaże się, kto to jest. Spotykaj się jak najczęściej z przyjaciółką, bo dzięki niej masz szansę poznać właściwą dla siebie osobę. A ta osoba będzie mądrą i wykształconą osobą. Jest Ci pisana prawdziwa miłość. W wyborze kieruj się intuicją.

DLA PAR

Nie miejcie dla siebie żadnych tajemnic, bo budujecie silny układ między sobą. A wybranek(ka) serca okaże się w przyszłości tym docelowym. Zaskakujcie się inspirującymi niespodziankami, wspólnymi

wyjściami, wyjazdami, aby nuda i podejrzliwość nie wkradła się do Waszej miłości, bo niewykluczona jest osoba trzecia w związku.

RYBY karta SŁOŃCE

DLA SAMOTNYCH

Przeznaczenie postawi Ci na drodze osobę godną zaufania, z którą odnajdziesz szczęście i porozumienie dusz. Znów zagości radość w Twoim serduszku, miła Rybko. Osoba którą spotkasz będzie pozytywnie nastawiona do świata i wesoła.

DLA PAR

W stałych stadłach miłość, porozumienie bez słów, będziecie cieszyć się sobą każdego dnia a jeśli coś ostatnio było trochę pochmurno, to pierwsze promienie wiosennego słońca wniosą dużo ożywczej energii i realnej nadziei na realizacje wcześniejszych marzeń. Drzwi szczęścia i spełnienia

są przed Wami otwarte.

Reklama

Wiosenny horoskop miłosny dla poszczególnych znaków zodiaku ułożony Wielkimi Arkanami Tarota przez wróżkę Margo.