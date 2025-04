Ponoć wszystkie historie miłości są takie same. Lepiej jednak wierzyć, że każdy jest wyjątkowy. Astrologia to wiedza o człowieku, urodzonym w niepowtarzalnym układzie planet i gwiazd. Horoskop seksualny określa predyspozycje konkretnych znaków zodiaku do takich, a nie innych zachowań w sypialni. Nie jest jednak wyznacznikiem osobowości erotycznej, ale raczej zbiorem możliwości i uwarunkowań, które mają swoje źródło w dacie urodzenia. Najlepiej sam sprawdź, co się zgadza…

Baran (21 marca – 19 kwietnia)

Kobieta

Impulsywna, kapryśna, urocza. Będzie bawić się Tobą, ale jeśli czujesz się na siłach, by dać się wciągnąć w tę grę, nie pożałujesz. Kobieta Baran jest jak słoneczny dzień nad morzem – palące słońce i gwałtowny wiatr od strony fal. Przyciąga mężczyzn, bo jej „tak” oznacza nic innego, jak właśnie to. Jej domeną są intensywne związki, nierzadko jeden po drugim. Lubi być podziwiana i zaspokajana, ale by za nią nadążyć, trzeba utrzymać tempo. Pamiętaj, by sprawdzić długość jej paznokci, zanim wbije ci je w plecy…

Mężczyzna

Energiczny, zazdrosny, dominujący. Prawdziwy Baran jest demonem w sypialni. Szuka nowości i uwielbia przejmować kontrolę nad sytuacją. Od Ciebie będzie wymagał oddania i współpracy. Jeśli nie boisz się szaleństwa i bezpośrednich gestów, daj Baranowi znać… On zatroszczy się o to, byś poczuła się ulegle, ale nie omdlewająco – bo ten zodiak nie odpoczywa nigdy. Nietypowe preferencje i zaskakująca pikanteria to również domena Barana. Jeśli jesteś grzeczną dziewczynką i lubisz klasyczne harlequiny najlepiej nie pukaj do jego drzwi.

Byk (20 kwietnia – 20 maja)

Kobieta

Ponoć nawet Bóg nie oprze się pachnącej kobiecie, wychodzącej z kąpieli... Tak jest z kobietą Bykiem, którą opiekuje się sama Wenus. Zniewala, począwszy od zapachu perfum, po guzik rozpięty przy dekolcie. To powoli rozgrzewający się wulkan, którym możesz umiejętnie pokierować. Za otrzymaną rozkosz i uczucie gotowa jest zostać przy Tobie na dłużej, a jej lojalność, fantazja i ciepło z pewnością osłodzą Ci życie. Jeśli tylko będziesz pamiętał, że prócz potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji kobietą Byk rządzą również silne, erotyczne potrzeby.

Mężczyzna

Zodiakalny Byk jest cierpliwy i umie delektować się urokami życia. Nie próbuj przy nim udawać – doskonale wie, w co pogrywasz, a gdy już znajdziesz się na jego widelcu, nie da Ci spokojnie zasnąć. Jest typem prawdziwego faceta; lekko szorstki, ale z klasą, zdrowy i silny, lubuje się w wygodnych poduszkach… Bykowi zarzuca się czasem nieskomplikowane potrzeby, ale to nieprawda – stać go na fantazję i wysublimowaną czułość, która, dozowana nieśpiesznie, niejedną kobietę doprowadzi do szaleństwa.

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)

Kobieta

Jest magiczką o wielu twarzach, niezwykle uczuciową istotą, która musi grać pierwsze skrzypce. Nie da Ci się usidlić, ale jeśli wyruszysz w pogoń, możesz liczyć na niezwykłe doznania, oscylujące między namiętnością a eksperymentem. Nie raz zaskoczy Cię jej perwersyjna prośba… Uważaj tylko, by nie zrazić jej próbą narzucenia własnej woli – kobieta Bliźniak potrafi schłodzić atmosferę tak, że z zimna zapragniesz się ubrać. Jeśli jednak nie odstrasza Cię wizja dominującej, agresywnej, pomysłowej kochanki i czujesz się na siłach, by sprostać jej rozkazom – to kobieta dla Ciebie.

Mężczyzna

Niespokojny, nieprzewidywalny, inteligentny. Umie powiedzieć coś takiego, że kobiety idą za nim jak myszy z bajki o zaczarowanym flecie. Nigdy nie będziesz miała pewności, co sobie naprawdę myśli, gdy tak uważnie obserwuje, jak przeżywasz uniesienia, których jest dawcą. Ten chłód może być jednak podniecający, podobnie jak fakt, że Bliźniak nie lubi porażek i z zacięciem będzie Ci szeptał, co tylko zechcesz, aby zobaczyć, jak płoniesz… Przygotuj się na grę aktorską, w której przyjmowane przez Was role nigdy nie będą równe.

Rak (21 czerwca – 22 lipca)

Kobieta

Nieśmiała, pamiętliwa, oczekująca wsparcia. Patronuje jej księżyc – chłodny, tajemniczy i smukły jak kot. Taki, którego trzeba oswoić i który wymaga nieustannych pieszczot. A gdy je ofiarujesz, nie przestanie się przed Tobą prężyć i mruczeć… Kobieta Rak wymaga adoracji, uwagi i czułości, by rozsmakować w nieskrępowanej obawami przyjemności. Na odpowiedni nastrój doskonale wpłynie romantyczna sceneria, wyszukane afrodyzjaki i prezenty, a gdy już zdobędziesz jej zaufanie, odkryjecie razem zupełnie nowe rejony przyjemności.

Mężczyzna

Zodiak pełen sprzeczności. Z jednej strony cechuje go empatia i potrzeba zadowolenia swojej kobiety, z drugiej nerwowość, pamiętliwość i skupienie na własnej przyjemności. Bywa kłótliwy i agresywny. Gdy nie grymasi, rozkoszuje się wysublimowaną grą wstępną i podsycaniem Twoich doznań. Uwielbia całować i pieścić, jest romantycznym kochankiem i oddanym, wiernym partnerem. Czasem jednak – na odwrót – będzie grał według swoich zasad bez patrzenia, czy Ci się podobają. Jeśli tylko lubisz nieprzewidywalnych facetów, zapoluj na Raka.

Lew (23 lipca – 22 sierpnia)

Kobieta

Oczekuje pochwał i adoracji i zazwyczaj je dostaje – ku utrapieniu rywalek Lwica jest zazwyczaj królową przyjęcia. Ilość uroku osobistego jaki posiada, wrodzona zdolność kuszenia i nieco lubieżne spojrzenie wystarczy, by okazać mężczyźnie, czego chce. Reszta należy do Ciebie. Kobieta Lew łączy w sobie lenistwo i niechęć do rutyny, będziesz się więc musiał namęczyć, by ją zadowolić. Jeśli wypadniesz dobrze w oczach lwiej władczyni, możesz spodziewać się podziękowania w postaci leniwych, ale gorących i iście królewskich pieszczot…

Mężczyzna

Typowy amant. Pewny siebie, uwodzicielski przystojniak o głośnym śmiechu, skrywający wrażliwe wnętrze i potrzebę pieszczot. Nie wyobraża sobie życia bez romansów. Nie waha się, mówi czego chce i oczekuje, że zareagujesz na to pozytywnie. Kocha się zachłannie i niewymyślnie, oczekując aplauzu dla swoich umiejętności. Lubi, gdy partnerka jest uległa. Aby wykrzesać z niego więcej inwencji, zajmij się nim ze spokojnym, odrobinę tajemniczym zaangażowaniem… Bywa zazdrosny, więc uważaj, by w centrum Twojej uwagi znajdował się jedynie lwi król.

Panna (23 sierpnia – 22 września)

Kobieta

Cechuje ją trzeźwy umysł i brak sentymentalizmu. Gdy już zdobędziesz jej zaufanie, pozwoli Ci się odkryć i ogrzeje nieśmiałymi z początku gestami. Jeśli spodziewasz się fanfarów w sypialni możesz się zawieść. Zaskoczy Cię natomiast jej zapobiegliwość – świeża pościel, nastrojowa muzyka i wspólna kąpiel… Nie bój się rozmawiać o tym, czego pragniesz. Jest duża szansa, że Panna podchwyci Twój pomysł, a jako perfekcjonistka postara się, by jego wykonanie było bezbłędne. Jeśli ta grzeczna dama zrobi coś brzydkiego, zawsze możesz ukarać ją klapsem.

Mężczyzna

Inteligentny, nerwowy, oddany. Aby go uwieść, musisz włożyć trochę wysiłku, by wydać się godną jego zainteresowania pod względem umysłowym. Gdy jego uczucia z ojcowskich przemienią się w takie z podtekstem, możesz mieć pewność, że nie będzie rozglądał się na boki w poszukiwaniu ponętniejszych od Ciebie. W sypialni zrobi wszystko, by Cię zadowolić – wystarczy, że dasz mu znać. Nie każdy mężczyzna spod tego znaku bywa oziębły. Poszukaj jego czułego punktu; pieszczoty, którą lubi najbardziej i która rozgrzewa go do czerwoności…

Waga (23 września – 22 października)

Kobieta

Fascynująca i pociągająca kobieta, która nie będzie bronić do siebie dostępu, jeśli tylko uwiedziesz ją w oryginalny sposób. Waga bywa jednak kapryśna i małostkowa, dlatego jeśli nie masz idealnych wymiarów, lepiej daj sobie spokój. Przygotuj się na kosztowne prezenty (pierścionek) i wytężanie pamięci (jeśli przyjdzie Ci wyrecytować poemat). Lubi prowokować i być adorowaną, ale będzie kontrolować Twoje żądze i ustalać zasady gry. Jeśli tylko uda Ci się rozgryźć, co bierze ją najbardziej, ewentualnie „nie” zamienisz na ciągłe „tak”…

Mężczyzna

Pełen uroku, inteligentny partner. Cechuje go niezwykła intuicja. A to oznacza, że możesz zrzucić maskę szorstkiej lub niezdobytej i przestać udawać. Uczuciowego Pana Wagę należy pokierować, dając mu czas, cierpliwość i wskazówki. Jeśli odsłonisz się przed nim, tak jak on przed Tobą, możecie liczyć na naprawdę ekscytujące doświadczenia. Jest czuły na komplementy – szepcz mu ciepłe słowa prosto do ucha lub wyraź swój podziw bez użycia słów, jedynie za pomocą wilgotnych warg. Możesz czuć się z nim pewnie i eksperymentować.

Skorpion (23 października – 21 listopada)

Kobieta

Nie masz szans. Żeby jej uciec. Zahipnotyzuje Cię spojrzeniem, wyciągnie spośród znajomych i zabierze ze sobą do domu. Gra ostro i zatraca się we wszystkim, co robi. Nie jest przebiegła. To doskonała obserwatorka o wrażliwym, głębokim wnętrzu. Możliwe, że nigdy nie poznasz jej do końca. Silna, uparta, zazdrosna i najbardziej seksowna ze wszystkich zodiaków. Czekają Cię długie noce i potrzeba szybkiej regeneracji sił… Kobieta Skorpion przyciśnie Cię do ściany i sama zadecyduje, co będziesz czuł. Tych doznań raczej nie zapomnisz.

Mężczyzna

Reinkarnacja Don Juana. Aby zaspokoić swoje pragnienia jest zdolny do wielu rzeczy. Jeśli lubisz być zdobywana i… deprawowana, powinnaś znaleźć się w zasięgu jego wzroku. Nie licz na to, że znajomość przetrwa za dnia. Nocą się za to nie przeliczysz. Lubieżny, napastliwy, będzie Ci opowiadał wulgarne historie i mocniej pociągnie za włosy. Lubi się przemieszczać – przygotuj się na wspólny prysznic i wizytę w kuchni. Aby go nieco oswoić, możesz spróbować delikatnych pieszczot. Może jego szorstkość zmieni się w coś łagodniejszego. Może.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)

Kobieta

Prawdopodobnie flirtuje najwięcej z wszystkich znaków zodiaku. Jej upodobanie do zmian wyraża się również częstą zmianą partnerów, z tym, że z wieloma z nich stara się utrzymać przyjacielskie relacje. Jest także niecierpliwa i będzie się z Tobą drażnić, dozując Ci rozkosz tak, że zniecierpliwisz się sam… Wybierze niezwykłe miejsce intymnych doznań i zawstydzi Cię pierwszy raz w życiu. Będzie wymagać pełnej sprawności, gotowości do rozmawiania na temat swoich upodobań i otwartości na nietypowe sposoby zaspokajania żądzy.

Mężczyzna

Ulubieniec towarzystwa, postrach kobiecej części biura. Gdy wypatrzy Cię na ognisku, poczujesz się wyjątkowa. Tak jak inne… Jeśli jednak wybierze Ciebie, chwilę, którą poświęci Ci w prywacie, zapamiętasz jako namiętną, ekstrawagancką, a może nawet odrobinę bolesną. Seks to jego domena, zabierze się do dzieła ze spokojem, z uśmiechem i znawstwem. Tego jednego wieczora będzie Cię adorował, obsypie pocałunkami od spodu stóp do wnętrza uszu, a w nagrodę zażyczy sobie specyficznych pieszczot. Potem ulotni się, ale może to i dobrze?

Koziorożec (22 grudnia – 20 stycznia)

Kobieta

Panuje nad swoimi emocjami – jeśli chcesz, by wyszła z niej drzemiąca głęboko diablica, musisz się o to postarać. Jest wierna, lojalna i uczuciowa, potrzebuje tylko silnego oparcia. Gdy jej to dasz, możesz liczyć na swoisty samozapłon kobiety Koziorożca. Bywa głośna i… gryzie. Jest mistrzynią przeżywania przyjemności, lubi jednak mieć wszystko pod kontrolą. Musisz więc być mądry w odpowiednim momencie. Rozgrzej ją, ale potem oddaj się w niewolę. Jej pomysłowość i chęć doprowadzenia do obopólnej satysfakcji Cię nie zawiodą.

Mężczyzna

Nie przyjmie do wiadomości odmowy. Będzie starał się tak długo, aż dopnie swego i Cię posiądzie. To mężczyzna, z którym można się związać na dłużej, jego potrzeby fizyczne zdają się jednak rosnąć z wiekiem… Lubi być zapewniany o swojej sprawności i woli otrzymywać, niż dawać. Przedkłada domowe zacisze nad hałaśliwy klub, jest więc szansa na długie, romantyczne wieczory, podczas których wyłożysz mu swoje poglądy na tematy intymne. Pamiętaj jednak, że to wybitnie uparty zodiak. Także na tyle uparty, że nie ustanie, póki Cię nie usatysfakcjonuje.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Kobieta

Nie jest osobą, którą zobaczysz nago po pierwszej randce. To urocza indywidualistka, na którą trzeba znaleźć sposób. Branie związku na poważnie i duże pokłady czułości będą nieodzowne. Jeśli okażesz jej prawdziwe uczucia, zrewanżuje się rozkoszną czułością i radosnym, pełnym akceptacji oddaniem. Będziesz zachwycony ilością jej pomysłów i gotowością do spełniania Twoich pragnień. Lubi opowiadać fantazyjne historie, które potrafią zagotować krew w żyłach… Jeśli szukasz pełnej radości życia kochanki o zdrowym podejściu do seksu, dobrze trafiłeś.

Mężczyzna

Dusza towarzystwa, mężczyzna, który jest szczęśliwy, gdy jego życie splecie się z losem innych osób. Zainteresuje się Tobą jako osobą, ale jeśli chodzi o sferę intymną może czekać, aż dasz mu przyzwolenie na wykonanie „pierwszego” kroku. Powoli da Ci poznać, ile ma w sobie męskiego uroku. Mimo, że nie wygląda – pod skórą biegnie mu sieć wysokiego napięcia… Jest cierpliwy i czuły, będzie się liczył z Twoimi potrzebami. Inwencja i wytrwałość czynią z niego idealnego kochanka dla wrażliwej i delikatnej kobiety.

Ryby (19 lutego – 20 marca)

Kobieta

Urodziwa i tajemnicza jak patronujący jej Neptun. Zakochuje się niebezpiecznie łatwo, a od obiektu miłości wymaga jej nieustannych dowodów. Ma silne potrzeby erotyczne, których niezaspokojenie może owocować zdradą. W głębi duszy jest hippiską, marzy jej się grzeszna rozwiązłość. Lubi kreować ciekawe sytuacje i grać różne role. Zaskoczy Cię odgadywaniem Twoich niewypowiedzianych na głos zachcianek, ma bowiem niezwykłą intuicję. Z nią nigdy nie będzie nudno – po powrocie z pracy już od progu domu poczujesz zmysłowe perfumy, którymi skropiła się na Twój powrót…

Mężczyzna

Łatwo się ekscytuje. Jest namiętny i wrażliwy, a ta mieszanka zapewni prawdziwy komfort zaspokojenia nawet najwybredniejszej kobiecie. Poszukuje w partnerkach pierwiastka dominacji, może dlatego, że w uczuciach nie jest specjalnie stały. Często jednak lubi sam dowodzić, a przy tym nie posiada zbyt wielu wewnętrznych hamulców moralnych. Będzie uwodził zarówno młodszą od siebie jak i mężatkę. Nieliczne kłótnie, jakie wywoła, tylko zaostrzą pikantną atmosferę romansu. Jeśli nie boisz się konfliktowych przygód i podrywaczy, droga wolna.