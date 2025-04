Zobacz horoskop erotyczny dla poszczególnych znaków zodiaku. Horoskop erotyczny podpowie ci jaki jest temperament partnera lub partnerki. Na co możesz liczyć, a czego lepiej się wystrzegać?

Kobieta Baran

Jeśli spotkasz takową, to lepiej zachowaj czujność, wchodzisz na pole minowe. Jest tak nieprzewidywalna, jak pogoda w górach - świeci słońce, a za chwilę pada deszcz.... Możesz czuć się skonsternowany i zagubiony. W momencie, gdy dasz już sobie spokój i uznasz się za przegranego, ona zmieni swój do ciebie, stosunek. Całkiem możliwe, że nagle zauważy, że istniejesz. Niemniej jednak gra i tak nie skończona, to raczej zabawa w kotka i myszkę, gdzie oczywiście rolę myszy, grasz ty.

Urodzona kapryśnica, o zmiennych nastrojach, rani słowami i denerwuje. Jeśli jednak wykażesz się odpornością nosorożca i zaciągniesz ją wreszcie do łóżka możesz mieć do czynienia ze wściekłą tygrysicą. Podrapie, pogryzie, a potem przytuli do swej piersi. Ona jest cudowna, powiesz sobie i będziesz miał rację. Ona naprawdę jest fascynująca kochanką i niezwykle zaradną partnerką życiową.

Mężczyzna Baran



Jeśli trafisz na zodiakalnego Baranka nie dziw się, że jest szalony, nieprzewidywalny i wszystko musi być na teraz. On nigdy nie ma czasu na czekanie, jeśli już siedzi, to z kufelkiem dobrego piwka lub kieliszkiem wódki. Jeszcze nie pomyśli, a już działa. Randka z nim to skok z dziesiątego pietra, bez możliwości jakiegokolwiek zabezpieczenia. Jeśli masz odwagę kaskadera możesz przeżyć ekscytującą przygodę.

Nie licz na seks w wygodnym łóżku. Baran najbardziej lubi zbliżenia miłosne w pędzącym samochodzie, podczas pożaru lub na dachu wieżowca. Musi być niezwykle i niezbyt romantycznie. Dla niego kolacje przy świecach to przeżytek. Musi być szybko, niezwykle i ekscytująco, oczywiście dla niego...

Kobieta Byk



Zanim zechcesz umówić się z nią na randkę, zastanów się co najmniej dwa razy, przelicz i przekalkuluj. Zastanów się, czy sprostasz tak niesamowitej kobiecie, bo jeśli wpadnie ci w oko, będziesz pogrzebany na zawsze i w całości.... Dlaczego?? Po pierwsze to najlepsza mistrzyni w sztuce uwodzenia. Najgorsze jest to, że wszystko czyni mimochodem, bez jakiegokolwiek wymuszania. Wpadniesz w jej sidła jeśli masz zasobne konto i sporo sił witalnych.

Pamiętaj o tym, że natychmiast potraktuje cię jak zdobycz, co w efekcie doprowadzi cię do stanu zupełnego niewolnictwa. Będziesz musiał służyć, służyć i jeszcze raz służyć, bez najmniejszego prawa do głosu. Otrzymasz za to bilet do sypialni i nie zdziw się, gdy doznasz najwyższej ekscytacji. Tutaj potraktuje cię jak sułtana i zaserwuje erotyczną baśń z tysiąca i jednej nocy.

Mężczyzna Byk



Jest dość powolny w swoich erotycznych staraniach. Jeśli jesteś szybka i niecierpliwa, możesz przeżyć lekcję, której niekoniecznie musisz podołać. Niestety, ale musisz wykazać się sporą dozą cierpliwości.

Randka z nim, to film o delikatnie mówiąc przedłużających się scenach statycznych. Uparciuch, sam nie wie czego chce, a przynajmniej, takie czyni wrażenie. Lepiej nie wysilaj się na kokietowanie go i przyspieszanie akcji, on i tak już wie swoje. Rozgryzie cię do kości, lepiej niczego nie ukrywaj. Jeśli zdecydujesz się na miłosne zmagania, to wiedz, że masz do czynienia z długodystansowcem. On z siłą tarana, powoli pokonuje góry rozkoszy i nie ma tu czasu na sen...

Kobieta Bliźnięta



W niej jednej znajdziesz ich kilka, przysłowiowy zestaw upominkowy, koszyk niespodzianka lub rosyjska matrioszka, otwierasz jedną, a pojawia się już druga... Niezwykła, fascynująca o wielu twarzach, twarzy dziecka, kokietki, damy, przyjaciółki, kapryśnicy i nerwuski, też. Nadaje się dla mężczyzn, którzy przygotowani są na wyprawę do dalekich krajów, skok z dziesiątego pietra, medytację przy Niagarze, jednym słowem, takich, których już nic nie zaskoczy.

Nie próbuj zaciągać jej do alkowy, obrazi się i odrzuci cię, jak ogryzek. To ona ustala tempo miłosnych zmagań. Gdy rozpalisz się zbyt szybko, zmrozi cię tak, że w twych żyłach popłyną bryłki lodu. Lepiej poddaj się jej prowadzeniu, a nie pożałujesz. Niezła z niej mistrzyni w sztuce ars amandi. Czasem jej eksperymenty miłosne wprowadzają partnera w stan całkowitej konsternacji, ale jakże przyjemnej.

Pan Bliźnięta



Idealny dla roztrzepanych, niepunktualnych i bardzo inteligentnych indywidualistek, zajętych sobą, na tyle, że nie zwrócą uwagi na jego mnóstwo wad. Nie dotrzymuje słowa, terminów, potrafi prowadzić błyskotliwą rozmowę w przerwach pomiędzy aktami miłosnymi. Przy czym owe akty to przerywnik, a rozmowa bardziej fascynująca. Psycholog w łóżku, spełni twe potrzeby seksualne, czerpiąc radość z podglądania, obserwowania i cieszenia się sobą.

Niemniej jednak dość interesujący ze względu na rozległe spektrum zainteresowań, gdzie żadne z nich nie jest zbyt ważne, by zająć się nim konstruktywnie i dogłębnie. Można go porównać do surfera, ślizga się po emocjach, uczuciach, byle dalej, byle ciekawiej.

Kobieta Rak



To kobieta dość ambiwalentna mająca charakter mimozy i ośmiornicy jednocześnie, przy czym sama nie wie kim jest naprawdę. Aby podróżować po jej mapie życia nie wystarczy ci busola, ani kompas. Musisz być wędrowcem księżycowym, psychologiem, strategiem, dyplomatą i nie wiem kim jeszcze.

Jedno co jest pewne, to to, że nie masz szans na odkrycie jej wnętrza. Potrafi być cudowną kochanką, niemniej jednak przekonasz się o tym być może przy pięćdziesiątej randce. Na początku nie licz na spektakularny sukces, będziesz ją odsłaniał jak karty księgi tajemnic. Jeśli masz cierpliwość badacza i obserwatora, otrzymasz całkiem interesujący materiał porównawczy, godzien zapisania go w co najmniej dwóch tomach.

Mężczyzna Rak



Jeśli chcesz poznać zodiakalnego Raka, lepiej zafunduj sobie wyprawę na szczyt góry dotąd niezdobytej, tam prędzej odniesiesz sukces i satysfakcję. Ma on twardą skorupkę, w której nosi swoje tajemnice. Jeśli zaakceptuje cię jako partnerkę gotową odpowiedzieć na jego miłosne karesy, to wnet staje się zaborczy i do tego dość kapryśny. Lubi trzymać swoja kobietę w fortecy domowej, do której w zasadzie mało, kto ma dostęp, no może rodzina, ale niezbyt często.

Pan Rak lubi być kochany, tulony, głaskany, karmiony, ach, szkoda gadać. Wytrzyma z nim kobieta kochająca seks, dobre jedzenia i.....jego niezwykle męczące humorki.

Kobieta Lew



Urodzona egoistka, materialistka i kapryśnica, ale piękna, ponętna, błyszcząca niczym dwukaratowy klejnot, urodzona gwiazda i aktorka. Zdobędziesz ją, jeśli masz zasobne konto, mocno wypchany portfel i do tego anielską cierpliwość. Na początku trzeba postawić ją na piedestale, aby później bezustannie ją podziwiać, podkreślać jej zalety przysyłając bezużyteczne, aczkolwiek drogocenne bibeloty.

Zainteresowana twoimi staraniami pójdzie do alkowy i tam oczywiście nadal będziesz musiał się starać, by zadowolić jej królewską mość. To kocica która da się głaskać, pieścić i przewracać, mruczy radośnie, gdy kochanek spełnia jej erotyczne zachcianki. A tak na marginesie, to dobra z niej dusza, oczywiście do czasu, gdy zdejmie swoje aksamitne rękawiczki i pokaże pazurki.

Pan Lew

On lubi mieć, posiadać, błyszczeć i chwalić się luksusem. Jeśli jesteś stonowaną elegantką, zwracasz uwagę otoczenia, może cię wybrać na swą partnerkę. Nie próbuj jednak przyćmić jego osoby, zostaniesz od razu skasowana. To on ma być najważniejszy. Zapraszając go na imprezę postaraj się o wianek kobiet i paru beznadziejnych facetów, wtedy zdobędziesz największą ilość punktów. A jeśli zostaniesz już na tyle wyróżniona, że zaprosi cię do swojego łoża, staraj się szybko i konkretnie spełnić jego niezbyt wygórowane wymagania miłosne.

Jednego możesz być pewna, noc będzie długa i brzemienna w spokojny sen. Zdobędzie go kobieta, która wygląda jak lwica, a zachowuje się jak mysz lub potrafi się tak zachować. Generalnie pan Lew to dobra duszyczka, tylko niesłychanie próżna, ale to niezbyt wielka wada.

Pani Panna



Jeśli jesteś schludnym, czystym i spokojnym mężczyzną, masz u niej spore szanse. Chcąc zdobyć jej uznanie, trzymaj lepiej język na wodzy, używając go tylko do chwalenia jej talentów kulinarnych i skromności w zachowaniu. Nie licz na błyskotliwy i spektakularny sukces miłosny. Staraj się, by akcja przypominała serial brazylijski, im dłuższy, tym lepszy dla ciebie.

Jeśli już w końcu dotrzesz do nudnego końca możesz być mile zaskoczony. Zodiakalna Panna jest soczysta w miłości jak najsłodsza pomarańcza.

Pan Panna



Spotykając się z panem Panną zdobądź się na konieczny wydatek w postaci zegarka, spóźnienia nie są tolerowane. Przy czym uzbrój się w cierpliwość, spokój i wybieraj jak najtańsze knajpy, gdyż odrzuci cię, jak niepotrzebny mu balast. Pamiętaj o partycypowaniu w kosztach, plus otrzymasz za błyskotliwą pogadankę, na temat budowy silnika samochodowego.

Spotkanie miłosne ustal sama, najlepiej w swoim własnym mieszkaniu, aby było taniej. Pamiętaj o przygotowaniu piżamy, szczoteczki do zębów, bo gotów wyjść z mieszkania i przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów, by przytransportować potrzebne mu przedmioty. Podczas aktu miłosnego podpowiadaj mu co lubisz, chętnie spełni twoje pragnienia.

Pani Waga



Urodzona kokietka i znana z niechęci do tego co nieatrakcyjne. Pięknisia i perfekcjonistka w ubiorze. Nigdy nie ma czasu dla ciebie, ale poświęca go sporo na medytacje przed szafą, zapełnioną do granic możliwości. Lustro to jej przyjaciel i spowiednik, dlatego nie licz, że w przyszłości poświęci ci więcej uwagi.

Jeśli jesteś atrakcyjnym, wysportowanym, bogatym i do tego trochę młodszym od niej facetem, masz spore szanse na zdobycie jej uwagi. Niemniej jednak zawsze miej na uwadze to, że najważniejszą osobą na świecie jest ona sama. Zaproszony do alkowy będziesz uczestniczył w spektaklu, który zapamiętasz na tyle, że zechcesz pozostać z nią na zawsze.

Pan Waga



Szuka damy, nie lubi głośnych i jaskrawo umalowanych kobiet. Lubi oryginalność, różnorodność, nie cierpi fałszu i obłudy, gdyż w gruncie rzeczy wiele w nim wyrozumiałości, dobra i sprawiedliwości. Moja droga, jeśli jesteś elegancka, wyrafinowana, spokojna, masz serce diabła i twarz Anioła, czemu, nie?

Do tego jeśli masz cierpliwość do jego humorków, kaprysów i sporej huśtawki nastrojów, to możesz uczestniczyć w fascynujących grach miłosnych, które przeprowadza niczym strateg, wysyłający w bój, coraz to nowe batalie swoich dzielnych żołnierzy. Jeśli włączysz się do gry, chętnie zrewanżuje się i zapewni ci ekscytująca noc, której długo nie zapomnisz. Świetny z niego kochanek i adorator...

Pani Skorpion



Na jej urok zareaguje każdy normalny mężczyzna, obojętnym pozostanie natomiast całkowity dyletant w dziedzinie seksualności. Zakładamy jednak, że owi nierozgarnięci seksualnie mężczyźni stanowią absolutne zero, zatem strzeżcie się panowie. Skorpionica to czarodziejka, rzuca urok, by następnie wyssać z ofiary wszystko siły, rozsądek, wolę i pieniądze.

Nie wiem jakich podpowiedzi wam udzielić w sferze zdobywania zodiakalnej Skorpionicy, ponieważ to ona wybiera i to ona ma wszystkie asy w rękawie. Lepiej napiszę, jak to będzie, gdy oszołomiony jej urokiem, całkowicie bezwolny, jak w transie, udasz się do jej sypialni. Przygotuj się na długą, wyczerpującą, aksamitną od wzruszeń i transcendentalną noc. Nie pisnę już, ani słówka, przekonaj się sam.

Pan Skorpion



Lepiej nie zbliżaj się do niego, kobieto. To zwierzę, nienasycone, namiętne, zje cię, rozszarpie, umrzesz ze wzruszenia i nadmiaru rozkoszy. Taki stan trwać będzie oczywiście tak długo, nim mu się nie znudzisz. Niemniej jednak musisz też mieć na uwadze fakt stąpania na granicy przepaści. Jeśli masz w sobie wole przeżycia, lepiej nie wchodź na arenę miłosnych zmagań. U niego miłosny amok może przerodzić się w miłosny, dla ciebie szok.

Aby utrzymać go przy sobie musisz być lepszą czarodziejką od najlepszej czarownicy i trzymać swoje sekrety w tajemnicy. Ponieważ to strasznie ciekawskie zwierzę nie spocznie, póki ich nie rozwikła, zatem starannie rozłóż je na co najmniej pięćdziesiąt następnych lat.

Pani Strzelec



Pani spod znaku Strzelca, to brydżystka, zasiadająca do miłosnej gry. Może grać w nią z jednym, interesującym ją aktualnie panem lub z kilkoma. Oczywiście przyjdzie moment, gdy któregoś z nich wybierze na zawsze. A takowym ma szanse być pan, który lubi kochać się pod gwiazdami na łożu utkanym z mchów i polnych kwiatów. Mężczyzna, który zafascynuje ją entuzjazmem lub poczuciem humoru.

Ona nie patrzy na zasobność konta i sowicie wypchany portfel. Dla niej ważne jest, aby spotkać lubego, który bez większego przedłużania i zbyt nudnych gir wstępnych nasyci jej zmysły, godząc się przy tym na dość interesujące doświadczenia miłosne. Nie cierpi zaborczości i kontrolowania. To prawdziwa emancypantka, wolna, niezależna i ekscytująca pantera chadzająca swoimi drogami. Podpowiem, że jednak warto zdobyć sobie taką kochankę, gdyż nie zagłaszcze cię na śmierć i nie zanudzi banalną codziennością. Dla niej każda chwila jest magiczna i niezwykła.

Pan Strzelec



Oj, wpaść w łapki pana Strzelca lub zainteresować go na tyle, że zechce cię zdobyć, to wyzwanie dość niebezpieczne. Pan Strzelec najpierw goni, strzela, bierze we władanie, lecz wyłącznie na chwilę. Nie wiedząc co dalej zrobić ze zdobyczą, zostawia ją po kryjomu i wybiera się na poszukiwanie następnej ofiary.

Niezwykły to mężczyzna, wesoły, dowcipny, bierze cię od razu na karuzelę dobrego życia, kręcisz się i...nic. Nie daj się oszukać, takich ślicznotek na jego prywatnej karuzeli, bez liku. Jak on to robi, że każda z nich czuje się tą jedyną, to wielka tajemnica zapisana w odmętach erotycznego kosmosu. Może nie warto się wysilać na jej zbadanie, bo ona jest nie do odkrycia. Generalnie to gwiezdny wędrowiec szukający przysłowiowego wiatru w polu lub pisku na pustyni...jednym słowem, wielka niespodzianka.

Pani Koziorożec



Jest tak dokładna i poukładana, że z łatwością ułożyłaby grafik miłosnych gier z wszelkimi szczegółami. Dla normalnego śmiertelnika taki schemat postępowania byłby równoważny z zaplanowaniem wycieczki na Marsa. Ona nie patrzy w gwiazdy, nie szuka miłosnych uniesień, stąd zapewne trudno jej o prawdziwe spełnienie.

Niemniej jednak dzięki takim bardzo racjonalnym schematom zapada w pamięć. To jej numer telefonu nosisz przez lata, by w chwili nierozwagi zadzwonić i wpaść w racjonalne sidła na zawsze. I nie pożałujesz bo w miłosnych karesach rozpala się, niczym wielkie plemienne ognisko i...trudno ci będzie ugasić ten płomień. W miłości z nią liczy się tylko ciało, zmysły i cielesność, bez zwiewności, niedomówień i aluzji. A podobno mężczyźni to lubią.

Pan Koziorożec



Dziwny to mężczyzna, niby kocha damę, a w łóżku chciałby z niej zrobić kurtyzanę. Możesz być przysłowiową dziewicą Orleańską, ale zostając z nim sam na sam powie ci, że chciałby czegoś innego. Możliwe, że nie powie, tylko zechce spełnić swoje żądze.

Jeśli jesteś stonowaną, elegancką damą na pokaz, rozwiązłą w łóżku ladacznicą, wspaniałą gospodynią, przyjaciółką oraz doskonale zarabiająca partnerką życiową, możesz uzyskać akceptację pana Koziorożca. Jedno tylko pytanie do was miłe dziewczyny, jeśli jesteście tak idealne, to czy Koziorożec spełni wasze wymagania?

Pani Wodnik



Jest tak niezależna, że właściwie trudno spełnić jej wymagania. Przysłowiowa Zosia – Samosia. Ona wie najlepiej, ona wszystko najlepiej zrobi, do tego sama. Nie zaciągniesz jej do łózka już na pierwszej randce, na drugiej, chyba też nie. Przede wszystkim musisz okazać jej szacunek, uznać jej intelekt oraz dotychczasowe osiągnięcia, jakie by one zresztą nie były.

Ale jeśli już ci się zaprosić ją do miłosnego tańca, pamiętaj o prowadzeniu subtelnej wręcz idealistycznej gry. Możesz grać na niej niczym na wiolonczeli, ale jeśli żaden z ciebie muzyk, to lepiej daruj sobie. Ona lubi subtelnych, wykształconych instrumentalistów, nie odda się w ręce konowała i żądnego chwilowych doznań samca. Musisz być niezwykłym facetem jeśli twoja połówka jest zodiakalną Wodniczką.

Pan Wodnik



Możesz wystąpić przy nim w obdartych dżinsach i wyciągniętym dresie. Gorzej jeśli będziesz równie uboga w sferze intelektu, minie cię niczym worek ze śmieciami. Jeśli nie czujesz się zbyt mądra i napakowana rożnymi książkowymi mądrościami, lepiej wybierz sobie pana Baranka i nie dołuj się niepotrzebnie zdobywaniem intelektualnego Wodnika. Natomiast jeśli posiadasz aparycję eleganckiej Wagi i intelekt Einsteina, masz spore szanse. Może nawet zwróci na ciebie uwagę i zatrzyma się na chwilę?

U niego kontakt ze zmysłami zawsze jest poprzedzony kontaktem z intelektem. Jeśli już zaliczysz wszystkie testy na inteligencję i do tego wypadniesz w okolicach co najmniej celującego, to możesz mieć nadzieję na zaproszenie do alkowy. A tam może być trochę trudno i trochę radośnie. Możesz liczyć na dopieszczenie ciała...wzrokiem, delikatnym, jak skrzydło motyla dotykiem. Jeśli przetrwasz co nieco przydługą grę wstępną, nastąpi szybka ekscytacja i...długi, upojny sen.

Pani Ryba



Wydaje się tajemnicza, transcendentalna, ezoteryczna, zmysłowa. I taką zapewne jest, niezwykłą wrażliwą kobietą. Niemniej jednak drogi panie, uważaj. Ta tajemnica, to zaledwie przykrywka, zasłona dymna. W rzeczywistości pani Ryba jest bardzo konkretna i pragmatyczna, wybierze cię jako kandydata do romansu, odrzuci jako kandydata do małżeństwa.

Rasowa Ryba wciela swe marzenia mówiące o pragnieniu władzy i majątku, poprzez spotkanie odpowiedniego mężczyzny. Lepiej skorzystaj z dobrodziejstwa lustra i uważnie przypatrz się sobie. Jeśli masz obwisły brzuch i dość pokaźne konto, to wiesz już dlaczego zostałeś wybrany. Ale jeśli masz to, czego ona potrzebuje, to w alkowie wykona takie przedstawienie, że martwego by ożywiła, a przynajmniej pewne jego części ciała. Uważaj miły Panie to diablica, ale dla jednej fascynującej chwili z nią warto potem umrzeć....oczywiście z rozkoszy.

Pan Ryba



Jednego możesz być pewna, jest enigmą i niespodzianką. Niezbyt dobry do rozszyfrowywania bez odpowiednich kodów i znajomości psychologii. W ostateczności, jeśli masz dobrą intuicję, to ona ci co nieco podpowie. Możesz być pewna, że wszystkiego możesz się po nim spodziewać. Może być bardzo dobrze, a on spakuje walizki i odejdzie. Lecz zanim się z nimi do ciebie wprowadzi musisz spełnić pewne kryteria. Powinnaś być elegancka, stonowana, niczym Beata Tyszkiewicz w filmowej roli Pani Hańskiej.

Musisz być marzeniem, zwiewnym, romantycznym, ulotnym, do tego dość inteligentnym i wyrozumiałym na jego skoki w bok oraz kaprysy i humorki. Otrzymasz za to noce utkane z tajemnic i niedomówień, czułości, delikatności, ekscytacji i niezwykłych uniesień. Pan Ryba to najlepszy kochanek w tym zodiakalnym gwiazdozbiorze.

Przygotowała wróżka Ella Selena

