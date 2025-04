Baran (21.03-20.04)



Zarówno kobiety, jak i mężczyźni spod tego znaku to prawdziwe wulkany energii. W łóżku też potrzebują partnera z temperamentem i bez zahamowań. Jeśli mają ochotę na seks, mogą to zrobić na pierwszej randce. Pragnienia seksualne chcą zaspokajać szybko, bez zbędnych ceregieli. Przydługa gra wstępna zwykle ich nudzi, ale rutyna również. Dlatego oczekują od partnerów fantazji i pomysłowości. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni spod tego znaku wolą dominować.

Najlepsze związki dla mężczyzn spod znaku Barana to relacje z kobietami spod znaku Wodnika, Strzelca i Lwa, natomiast kobiety są szczęśliwe w związkach z Wodnikami i Strzelcami.

Byk (21.04-21.05)



Byki obu płci to tradycjonaliści, a ich nieco konserwatywne podejście do życia przenosi się również na sferę łóżkową. Choć zarówno kobiety, jak i mężczyźni spod tego znaku należą do osób bardzo atrakcyjnych dla płci przeciwnej, nie wykorzystują swojej urody do tego, by flirtować na prawo i lewo. Cierpliwie czekają na tę jedną właściwą osobę, której chcą oddać się bez reszty.

Byki mają duży temperament erotyczny, ale okazują go tylko przy odpowiednim partnerze. Odpowiednim, czyli takim, który jest w stanie poświęcić dużo czasu na grę wstępną, dbając jednocześnie o oprawę zbliżenia: muzykę, świece, piękną pościel... „Szybkie numerki” w mało komfortowych warunkach na pewno nie są w stylu Byków.

Dla mężczyzn spod tego znaku najlepsze będą partnerki spod znaku Raka, Wagi i Ryb, natomiast kobiety-Byki dobrze czują się w relacji z Bykami i Rakami.

Bliźnięta (22.05-20.6)



Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn spod tego znaku najbardziej erogenną częścią ciała jest... mózg. Nie wyobrażają sobie pójścia do łóżka z kimś niezbyt inteligentnym i w dodatku pozbawionym poczucia humoru. Namiętność nie jest ich mocną stroną, za to uwielbiają rozmawiać i robią to również w łóżku, nawet w trakcie gry miłosnej. Są otwarte na nowości, więc chętnie będą eksperymentować z różnymi gadżetami erotycznymi.

Bliźnięta nie są zbyt wierne, łatwo ulegają nowym fascynacjom i uwielbiają flirtować, dlatego ich partnerzy muszą być wyjątkowo tolerancyjni.

Dla mężczyzn spod znaku Bliźniąt najlepsze kobiety to Waga i Wodnik, natomiast dla kobiet najbardziej odpowiednimi partnerami będą panowie spod znaku Strzelca lub Wodnika.

Rak (21.06-22.07)



Osoby spod znaku Raka to (wraz z Rybami) naczelni romantycy zodiaku. Seks jest dla nich nie tylko przeżyciem fizycznym, ale też duchowym, które wymaga odpowiedniej oprawy i przygotowania. Raki uwielbiają się przytulać i całować, potrzebują partnera, który na co dzień będzie im okazywał dużo czułości.

Raki to domatorzy, dlatego preferują seks we własnym domu i we własnym łóżku. Seks w plenerze nie jest dla nich zbyt atrakcyjny. Rozkręcają się wolno, ale z partnerem, którego darzą zaufaniem mogą zrealizować nawet bardzo odważne erotyczne fantazje.

Dla mężczyzn najlepsze znaki to Byk, Rak i czasem Ryba, kobiety natomiast tworzą dobre związki z mężczyznami spod znaku Byka i Panny.

Lew (23.07-22.08)



Mężczyźni i kobiety spod tego znaku lubią dominować nie tylko w życiu, ale również w łóżku, więc potrzebują partnera, który nie tylko to zaakceptuje, ale będzie jeszcze na tyle oddany, by okazywać swemu Lwu ciągłe uwielbienie i fascynację. W zamian za to czeka go bardzo udane życie erotyczne, bo Lwy mają temperament i fantazję. Są też otwarte na eksperymenty i urozmaicenia.

łyną z szerokiego gestu, więc mogą np. wynająć romantyczny jacht tylko po to, by przeżyć niezapomniany seks na pokładzie przy świetle księżyca. Jedno jest pewne: sypiając z Lwem, będzie się miało co wspominać na stare lata...

la obu płci najlepszymi znakami są Waga, Strzelec i partner spod tego samego znaku.

Panna (23.08-22.09)



Życie erotyczne dla osób spod tego znaku nie ma zbyt dużego znaczenia, zwykle późno je zaczynają, a zdarza się, że dopiero mąż czy żona jest ich pierwszym partnerem. Panny przywiązują wyjątkową wagę do higieny, dlatego, by w ogóle poszły z kimś do łóżka musi być spełnionych wiele warunków (kąpiel przed, kąpiel po i koniecznie zmiana pościeli).

Często miewają zahamowania seksualne, dlatego potrzebują cierpliwego i doświadczonego partnera, który umiejętnie wprowadzi je w świat seksu. Gdy Panny już komuś zaufają mogą okazać się wyjątkowo pojętnymi uczniami i zaskoczyć nagłym wybuchem namiętności.

Dla mężczyzn spod tego znaku najlepszymi partnerkami będą panie spod Koziorożca, Byka i Lwa, dla kobiet zaś najlepsze znaki to Koziorożec, Lew i Waga.

