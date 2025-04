Odchudzanie zgodne ze znakiem zodiaku

Zobacz, jakie masz przyzwyczajenia kulinarne i dobierz dietę odpowiednią do swojego znaku zodiaku.



Fot. Fotolia



Koziorożec



Masz ascetyczne skłonności i stałe przyzwyczajenia kulinarne, więc odżywianie nie jest dla Ciebie sprawą najważniejszą. Bardziej martwi Cię marnowanie czasu na spożycie posiłku niż staranne dobieranie potraw, więc spożywasz je od niechcenia. Powinieneś unikać alkoholu, cukru, węglowodanów i mięsa. Kładź nacisk w układaniu swojego menu na produkty mleczne, sery, surówki i najprostsze potrawy te o najmniejszej ilości kalorii.

Wodnik



Pamiętaj, iż ciało wymaga od Ciebie innego pokarmu niż powietrze, więc oddawaj się biesiadom w towarzystwie przyjaciół i znajomych. Stosuj dania lekkie i nie obciążające żołądka ani umysłu. Szukaj oryginalnych potraw i spożywaj je w oryginalnych miejscach jak brzeg morza i góry. Jedzenie mało Cię obchodzi więc zastanów się i kontroluj spożywanie różnych suplementów, preparatów i lekarstw. Pamiętaj, że jednak do życia potrzebne jest jedzenie więc odżywiaj się rozsądnie i kładź nacisk na posiłki z naturalnych produktów, zbóż, jaj, ciemnego pieczywa nie używaj produktów z puszek i słoików.

Ryby



Jesz dużo ale od niechcenia. Lubisz kuchnię wyrafinowaną, rzadkie i egzotyczne potrawy, tak trzymaj, to bardzo dobra dieta dla Ciebie. Pamiętaj, iż masz tendencję do tycia, więc wystrzegaj się potraw tłustych, mącznych i smażonych w głębokim tłuszczu, a więc zapomnij o frytkach , pączkach i faworkach. Stosuj potrawy proste i oczyszczające organizm. Przestrzegaj niewyszukanej diety od uznanych autorytetów. Tak naprawdę możesz wszystko jeść pod warunkiem, że w codziennych planach uwzględnisz sport: jazdę na rowerze albo bardzo długie spacery.

Baran



Niestety Baran zjada wszystko i odżywia się nieregularnie. Lubi dziwactwa i eksperymenty. Jego posiłki powinny być kaloryczne. Nie przestrzega żadnych zasad w żywieniu i może zjadać wszystko i o każdej porze dnia, gdyż z zasady jest odporny na choroby. Tylko czasem gnębią go niedomagania zdrowotne typu bóle głowy i migreny, ale szybko te bóle przechodzą więc dalej może szaleć z objadaniem się.

Byk



Byk choć jest zdrowy, odporny i długowieczny zwykle się przecenia i nadweręża swój organizm, a dzieje się to tak długo, dopóki go zdrowie nie zawiedzie. Dlatego dla osób spod tego znaku prawidłową dietą jest spożywanie produktów naturalnych, mlecznych. Również duża ilość produktów mącznych i ziemniaczanych bardzo dobrze mu służy. Zresztą jedzenie to ważna czynność dla Byka, bo bardzo lubi siedzieć przy stole i delektować się posiłkami. Powinien spożywać ziemniaki w każdej postaci.

Bliźnięta



Powinny jeść potrawy lekkie, wykwintne, niepospolite, egzotyczne/ orientalne i śródziemnomorskie (dobrze przyprawione i świeże). Nie jedz łapczywie i z nadmiarem. Wyjątkowo zdrowe są dla was produkty zbożowe, powinniście jeść cytryny, pomarańcze, jagody, porzeczki i owoce dzikiej róży. Nie stosuj ostrych przypraw, nie pij kawy i mocnej herbaty, na dobry humor jedz gorzką czekoladę bogatą w magnez i orzechy.

Rak



Jesteś na ogół łakomy i lubisz przebywać w kuchni, jednak powinieneś szczególnie przestrzegać ścisłej diety i zasad higieny odżywiania. Odżywiaj się rozsądnie i spożywaj dużo produktów zbożowych i dań wegetariańskich nie omijając produktów mlecznych, serów, jaj i mleka. Zanim wrócisz do domu, nie wpadaj do barów z fast foodami, kup w sklepie chiński makaron i mrożone warzywa i poświęć chwilkę na przygotowanie smacznego obiadu w domu.

Lew



Masz czasami kiepski apetyt i mały żołądek, więc przyprawiaj posiłki aby pobudzić apetyt. Lubisz szpanować i pajacować, więc nie jedz na pokaz aby przypodobać się innym, bo będziesz miał sensacje żołądkowe. Na pewno powinieneś stosować dietę lekkostrawną i nie obciążać żołądka tłuszczem i produktami smażonymi. Jedz powoli i dobieraj posiłki bogate w witaminę A, D, PP, włącz do swojego jadłospisu warzywa i owoce, zapomnij o coca-coli i słodyczach.

Panna



Przywiązuj dużą wagę do swojego sposobu odżywiania, gdyż często masz kłopoty ze zdrowiem. Wystrzegaj się produktów nieświeżych i przeterminowanych. Jedz niewiele i regularnie. Nie spożywaj konserw ani mięsa. Jedz potrawy wegetariańskie, musli, zimne przystawki, ziarna zbóż, serki, kefiry. Żaden znak zodiaku nie powinien tak dbać o zdrowie jak właśnie Ty Panienko. Pamiętaj szanuj zdrowie należycie!

Waga



Powinieneś stosować kuchnię lekką i wyrafinowaną. To dla Ciebie właśnie potrawy egzotyczne i orientalne, łagodnie przyprawione i pięknie podane. Musisz unikać pieprzu, musztardy, ostrych przypraw, kawy i alkoholu które podrażniają Twój układ moczowo-płciowy. Zapomnij o alkoholu, tłustych potrawach i wylegiwaniu się na kanapie przed telewizorem.

Skorpion



Nie pociągają Cię rozkosze stołu, jesteś typem mistyka, który potrafi się wyrzec dobrego jedzenia. Korzystasz z tego co jest w zasięgu ręki aby zaspokoić duszę i ciało. Preferuj makrobiotykę. Masz jednak tendencję do nadużywania alkoholu, słodyczy i ciężkich sosów, więc przemyśl swoją dietę i ją zmień na bardziej rozsądną, lżejszą i używaj produkty zbożowe i lekkostrawne, więcej warzyw i owoców.

Strzelec



Jesteś niewolnikiem jedzenia i picia (zwłaszcza wina i piwa) więc musisz rozważyć zdrowie czy kłopoty z nim. Nie musisz magazynować, aż takich zapasów energii, bo ciałka coraz więcej, a to szkodzi zdrowiu. Więc wyluzuj i zacznij przede wszystkim jeść mniej i nie później niż o 18.00. Twoja dieta nie może opierać się cały czas na zajadaniu lęków i stresie. Zacznij leczyć duszę, a potem zabierz się za ciało, więc ciemne pieczywo, woda mineralna bez gazu i produkty bogate w magnez.

Opracowała wróżka z wrozbyonline.pl