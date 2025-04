Charakter numerologicznej 9

Szlachetne pobudki, jakimi wibrujące pozytywnie 9 kierują się w życiu, mogą je doprowadzić do istot najbardziej potrzebujących wsparcia. Są wyczulone na krzywdę, ból i cierpienie. Zawsze gotowi pomóc, poddawani są próbie losu - im wyżej wchodzą, tym wyżej podnosi się poprzeczka i tym więcej trudności je spotyka. Intuicja, intelekt, dar obserwacji, jasny, przenikliwy umysł, bogata wyobraźnia to cechy wspierające ich społeczną działalność, jeżeli się takiej oddają. Są skłonne do dominacji, chciałyby wziąć pod swe opiekuńcze skrzydła wszystkich, którzy tego potrzebują. Mają też tendencje do uszczęśliwiania innych na siłę.

Usposobienie mają gwałtowne, często drobne problemy urastają do olbrzymiej rangi i stają się prawdziwymi dramatami w widzeniu 9. Są trochę oderwane od rzeczywistości. To artystyczne dusze bujające w obłokach, żyjące w innej bajce. Wielu jest wśród nich ekscentryków. Bronią praw słabszych, są filantropami, odważnymi wojownikami świetnie zarządzającymi instytucjami charytatywnymi. Wśród dziewiątek najwięcej jest psychologów, hipnotyzerów, magów, okultystów, filozofów. To, obok siódemki, wibracja najbardziej uduchowiona z całej skali numerologicznej.

Czym jest numerologia?

Na ogół 9 mają miłe, przyjazne usposobienie, czym zjednują sobie aprobatę otoczenia. Niekiedy wydają się nieco dziwne, ekstrawaganckie, a ich zachowanie odbiega od ustalonych norm. Bogactwo życia wewnętrznego sprawia, że często wydają się zamyślone i podróżujące po innych wymiarach. Mimo pozornej towarzyskości i komunikatywności, najbardziej cenią sobie samotność. Taki tryb życia oraz dystans i epatowanie niezależnością powoduje, że ich związki są zazwyczaj krótkotrwałe. Niezależność nie pozwala im wtłoczyć się w jakiekolwiek ramy.

Uciemiężona nigdy nie ukaże całego wachlarza walorów, jakimi dysponuje. "Drugie oblicze" 9 nie jest wówczas już tak fascynujące. Stają się agresywne, pyskate, kłótliwe, złośliwe, egoistyczne i uparte. Negatywnie wibrująca liczba to osoba kapryśna, nadwrażliwa, neurotyczna, nieufna, zgryźliwa i marudna. Powinna się wystrzegać fatalizmu i agresywności, ponieważ takim zachowaniem ściąga na siebie niepowodzenia i "napędza" problemy. Misją życiową tej wibracji jest służenie bliźnim, dawanie im oparcia i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. Obdarzanie prawdziwą, mistyczną miłością i nauczanie szeroko pojętego altruizmu nie jest łatwe we współczesnym świecie, jednak stanowi prawdziwe wyzwanie dla 9, która tylko wówczas odnajdzie szczęście.

Dziewiątka bowiem przychodzi na świat, by służyć ludzkości. W sferze uczuć wibracja 9 jest romantyczna, uczuciowa, czuła, delikatna, idealistyczna, lecz nie przepada za okazywaniem uczuć publicznie. Jednak dla wybranki/ka serca jest w stanie poświęcić bardzo wiele, oddać całego siebie. Nie jest przy tym może tak wylewna jak inne wibracje, ale można zawsze liczyć na jej wierność i lojalność. Pełne oddanie jest dla 9 możliwe tylko wówczas, gdy szanuje i podziwia obiekt swoich uczuć. Jeżeli jednak idealny wizerunek obiektu uczuć zostanie zmącony, bez wahania potrafi go rzucić, wymazując zupełnie z pamięci.

Miłość a numerologiczne 9

Charakter 9 nie należy do najłatwiejszych i może stać się przyczyną wielu konfliktów. Dziewiątka ma tendencje nie tylko do idealizowania zalet, lecz również do wyolbrzymiania wad. Tak więc przy doborze partnera należy być w tym przypadku niezwykle ostrożnym. Najwłaściwszym wyborem będzie związek z osobą o podobnych ideałach, dającą poczucie bezpieczeństwa i będącą wsparciem dla 9. Taki układ może się udać z drugą 9 lub 7. Obie liczby mają potrzebę doskonalenia własnego wnętrza, dar jasnowidzenia, a także odbierają świat na nieco innych falach niż cała reszta ludzkości. Poza tym łączy je porozumienie telepatyczne. 7 jest dużo mniej motoryczna od ruchliwej 9. Może ją też przestraszyć pewna agresywność, ale obie liczby są na swój sposób oryginalne i dziwaczne, co niewątpliwie je łączy.

Na czym się opiera numerologia i jakie może przynieść korzyści?

W kwestii sprawiedliwości i równości 9 najlepiej zrozumie się z poważną i odpowiedzialną 4, która będzie tonowała emocjonalne zachowania 9 i da jej poczucie bezpieczeństwa. Agresywność i bezceremonialność 9 odstraszy 2, pomimo dobroci, romantyczności i altruizmu, jakimi oba numery się charakteryzują. 9 z 3 stworzyłaby interesującą parę, gdyby chociaż jedno z nich odznaczało się większą dyscypliną i wytrwałością. Przy odrobinie dobrych chęci wspólny entuzjazm i optymizm mogą jednak zamienić w wartościową, głęboką zażyłość.

Dziewiątkę z 6 łączy wspólny humanitaryzm. Jest on jednak w obu przypadkach innego rodzaju. Dla 6 najważniejsze jest dobro najbliższych i to dla nich jest w stanie poświęcić wszystko. 9 wychodzi daleko poza nawias własnego domu, chcąc ofiarowywać swoją osobę światu i wszystkim, którzy tego potrzebują. Zbytnie angażowanie się na zewnątrz może 6 zniechęcić. Jeśli jednak jest w stanie pogodzić się z taką ekspresją 9, związek ten czeka wiele radości i szczęścia. Materializm 8 nie będzie zrozumiały dla 9, która jest gotowa ciężko pracować, aby zaraz potem rozdać wszystko innym. 8 również nie zaakceptuje takiej postawy, która przeczy wszystkim wyznawanym przez nią zasadom zdrowego rozsądku. 1 i 5 są najmniej odpowiednie dla 9. Właściwie można powiedzieć, że taki związek, mimo wzajemnego przyciągania, nie ma żadnych szans powodzenia. Rozbieżne potrzeby i ideały, wzajemna agresywność, złośliwości to perspektywy nie dające większych perspektyw na przyszłość.

Sławne numerologiczne 9

Albert Einstein

Mikołaj Kopernik

Mahatma Gandhi

Matka Teresa z Kalkuty

Virginia Wolf

Carl Gustaw Jung

Walt Disney

Antoine de Saint Exupery

Johannes Brahms

